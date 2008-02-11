Медведєв: не треба думати, що газ – це халява
Віце-прем`єр закликав цінувати природні багатства
|Дмитро Медведєв
«Ми повинні продавати газ за ринковими цінами. Деякі наші партнери іноді ображаються, але ми з вами розуміємо, що газ не дістається легко. Наші партнери не повинні думати, що це «халява», яка приходить по красивих пластикових трубах і яку можна палити безвідносно до того, скільки це коштує», - сказав Медведєв на зустрічі з персоналом компресорної станції «Волоколамская», повідомляє ІТАР-ТАРС.
В той же час перший віце-прем`єр підкреслив, що і росіяни повинні цінувати природні багатства своєї країни і використовувати їх ефективно. «Ми настільки багаті, що ніколи цього не рахували. Ми не любимо рахувати власні гроші. Ми вважаємо, що запасів у нас вистачить на десятиліття вперед. Ми найбільша газова держава, але ми повинні привчати наших людей економити газ», - відзначив Медведєв.