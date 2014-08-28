У Росії затримали ще двох осіб, які начебто допомагали фарбувати московську зірку у синьо-жовтий
09:21, 28 серпня 2014Світ
0 0
Російські спецслужби продовжують затримувати підозрюваних у розфарбуванні шпиля.
Розмальована зірка на багатоповерхівці у Москві / zyalt.livejournal.com
Російські спецслужби затримали ще двох екстремалів, які начебто допомагали фарбувати московську зірку на висотці у Москві у кольори українського прапора.
Читайте також"Вандал", що пофарбував у синьо-жовтий зірку висотки в Москві, виявився українським руфером
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела у спецслужбах. Одного руфера затримали у Москві, іншого у - Петербурзі. Молоді люди, за версією російських спецслужб, допомагали українцю Mustang Wanted фарбувати і знімали це на відео.
Раніше Mustang заявив, що готовий здатися російській владі в обмін на свободу для української льотчиці Надії Савченко.
У Росії затримали ще двох екстремалів, які буцімто допомагали фарбувати московську зірку
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter