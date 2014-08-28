У Росії затримали ще двох осіб, які начебто допомагали фарбувати московську зірку у синьо-жовтий

Російські спецслужби затримали ще двох екстремалів, які начебто допомагали фарбувати московську зірку на висотці у Москві у кольори українського прапора.

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Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела у спецслужбах. Одного руфера затримали у Москві, іншого у - Петербурзі. Молоді люди, за версією російських спецслужб, допомагали українцю Mustang Wanted фарбувати і знімали це на відео.

Раніше Mustang заявив, що готовий здатися російській владі в обмін на свободу для української льотчиці Надії Савченко.