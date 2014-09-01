ЄС: Росія більше не є стратегічним партнером Європи

"Цих партнерських стосунків більше немає: з цього моменту Росія вже не є стратегічним партнером ЄС", - заявила новообраний високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Федеріка Могеріні в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, передає "ЄвроПравда".

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На думку Федеріки Могеріні, дії Росії щодо України йдуть врозріз з попередніми домовленостями, які були оголошені в Женеві, Нормандії і Берліні. "Путін ніколи не поважав і не бажав виконувати зобов'язання, Він не хотів змін, зате підтримував сепаратистів, особливо в ситуації з малайзійським авіалайнером. Відстань між обов'язками і конкретною поведінкою зараз дуже велика", - підкреслила Федеріка Могеріні.

Вона також сказала, що ЄС і далі буде вводити санкції проти Росії, оскільки не бачить іншої альтернативи. "Військова агресія, провокації Росії призводять до того, що європейська дипломатія не має іншої альтернативи, як далі ввести санкції - це єдиний інструмент цієї політики", - сказала вона.

Високий представник ЄС переконана, що сьогодні кожна країна повинна самостійно вибирати своє європейське майбутнє, незважаючи на те, подобається це Росії чи ні, і чи може це зашкодити її інтересам.

За таким принципом будувалися стратегічні партнерські відносини ЄС і Росії. Однак Росія їх порушила.

Федеріка Могеріні констатує, що ембарго, введене Росією на імпорт продуктів з країн ЄС на свою територію, в першу чергу б'є по її громадянам. "У цій ситуації Кремль діє проти свого власного народу", - підкреслила політик.