Італія зможе видавати українцям більше багаторазових шенгенських віз

Про це на переговорах у Києві домовились міністри закордонних справ України та Італії Павло Клімкін і Федеріка Могеріні, передає радіо "Свобода".

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"Я особисто подякував Федеріці Могеріні за готовність працювати і у контексті майбутнього безвізового режиму для українців, і у контексті - до його остаточного досягнення - сприяння наданню набагато більшої кількості багаторазових багаторічних віз", – повідомив Павло Клімкін після переговорів.

У травні цього року Україна закінчила першу фазу Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом, і перейшла до виконання другої фази, яка полягає у впровадженні низки нововведень, серед яких – видача українцям біометричних паспортів, реформування системи управління міграцією.