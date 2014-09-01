Канадська авіація охоронятиме кордони Центральної та Східної Європи в рамках місії НАТО

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на повідомлення для пресси міністерства національної оборони країни.

У ньому наголошується, що канадські військові виконуватимуть функції з охорони кордонів Центральної та Східної Європи в рамках місії НАТО ”Балтійська повітряна поліція”.

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Угруповання було передислокована в Литву з Румунії і складається з чотирьох винищувачів F-18 і понад 130 чоловік особового складу ВПС Канади. Місія повинна завершитися в грудні поточного року.

”У зв`язку з діями Росії в регіоні ця місія НАТО має продемонструвати солідарність всіх членів альянсу”, - заявив міністр національної оборони Канади Роберт Ніколсон.