Канадська авіація охоронятиме кордони Центральної та Східної Європи в рамках місії НАТО
23:39, 01 вересня 2014Світ
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Тактична авіагрупа військово-повітряних сил Канади приступила до несення чергування на військовій базі Шауляй в Литві.
Канадська авіація охоронятиме кордони Центральної та Східної Європи в рамках місії НАТО / nato.int
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на повідомлення для пресси міністерства національної оборони країни.
У ньому наголошується, що канадські військові виконуватимуть функції з охорони кордонів Центральної та Східної Європи в рамках місії НАТО ”Балтійська повітряна поліція”.
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Угруповання було передислокована в Литву з Румунії і складається з чотирьох винищувачів F-18 і понад 130 чоловік особового складу ВПС Канади. Місія повинна завершитися в грудні поточного року.
”У зв`язку з діями Росії в регіоні ця місія НАТО має продемонструвати солідарність всіх членів альянсу”, - заявив міністр національної оборони Канади Роберт Ніколсон.
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