США назвали мудрим рішення Франції не постачати Росії "Містралі"

Про це повідомила прес-секретар державного департаменту США Джен Псакі на останньому брифінгу, повідомляє прес-служба відомства.

"Ми думаємо, що це мудре рішення", - сказала вона та додала, що американська влада підтримує його.

Псакі відмовилась від додаткових коментарів на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента Франції Франсуа Олланда вчора, 3 вересня, оголосила, що вирішила відмовитись від поставок "Містраля" Росії через "брак необхідних умов" для цього у зв'язку з останніми її діями в Україні.

За неофіційними даними, Франція вирішила відкласти на місяць доставку корабля, котрий росіяни мали отримати у жовтні цього року.

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Раніше французькі урядовці не зважали на критику своїх західних партнерів та заявляли, що поставлять щонайменше перший "Містраль" росіянам, оскільки вони вже за нього заплатили та говорили, що можуть переглянути лише поставку другого замовленого корабля.

Весь контракт вартістю 1,2 млрд євро став найбільшим збройним контрактом між Росією та державою із Західної Європи після розвалу СРСР.