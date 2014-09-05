Батько танкіста з РФ поскаржився журналістам, що його сина відправляють до Маріуполя

Танкіста-контрактника з РФ відправляють до Маріуполя. Не так давно цей військовослужбовець вже "побував" під Донецьком.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Володимир Варфоломєєв.

"Зараз до редакції зателефонував чоловік. Каже, що його сина, танкіста-контрактника відправляють до Маріуполя. Той подзвонив додому і сказав, що не хоче знову туди. Знову, тому що він вже був в м'ясорубці під Донецьком, і, на відміну від товаришів по службі, зміг повернутися в частину", - повідомив він.

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На питання батька "що робити", Варфоломєєв підказав йому контакти солдатських матерів.

"Але їх порада: їхати на місце "навчань", звертатися до прокуратури та вимагати розірвання контракту, здається, налякав його ще більше. І скільки зараз в країні таких батьків?..", - додав журналіст.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший канал Росії визнав, що російські солдати воюють і гинуть в Україні.

Також російська газета "Псковська губернія" опублікувала розшифровки розмов військовослужбовців, де стверджується, що тільки за один день, 20 серпня, в Україні загинуло від 80 до 140 російських військовослужбовців.