Грузія може придбати у США військові літаки

США допомагатимуть Грузії вступити до НАТО.

США сприятимуть вступу Грузії до Північно-Атлантичного Альянсу. У цьому міністра оборони Грузії Іраклія Аласанію запевнив глава Пентагону. Читайте такожГрузія отримала від НАТО спецстатус, замість плану дій щодо членства У Тбілісі, серед іншого, обговорювалося двостороннє співробітництво в галузі оборони, зокрема, можливість придбання Грузією американських військових літаків. Потреба у поглибленні взаємин Грузії та НАТО міністр оборони США пояснив небезпечними діями російського керівництва.

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