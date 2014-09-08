Грузія може придбати у США військові літаки
10:41, 08 вересня 2014Світ
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США допомагатимуть Грузії вступити до НАТО.
REUTERS
США сприятимуть вступу Грузії до Північно-Атлантичного Альянсу. У цьому міністра оборони Грузії Іраклія Аласанію запевнив глава Пентагону.
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У Тбілісі, серед іншого, обговорювалося двостороннє співробітництво в галузі оборони, зокрема, можливість придбання Грузією американських військових літаків.
Потреба у поглибленні взаємин Грузії та НАТО міністр оборони США пояснив небезпечними діями російського керівництва.
США допомагатимуть Грузії вступити до НАТО
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