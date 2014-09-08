ЗМІ: Німеччина не виключає партнерства з Росією

22:45, 08 вересня 2014
Світ
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Німеччина залишає відкритими двері для діалогу з Росією

Scanpix / Postimees.ru

Про це сказала федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю німецькому телеканалу Sat1, передає ИТАР-ТАСС.

За її словами, попри конфлікт в Україні, Росія може в будь-який час знову стати хорошим партнером Заходу. 

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"Двері для переговорів залишаються відкритими", - наголосила Меркель.

За словами канцлера ФРН, вона продовжить підтримувати контакт з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Необхідно зберегти можливість діалогу", - наголосила Меркель.

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