ЗМІ: Німеччина не виключає партнерства з Росією
22:45, 08 вересня 2014Світ
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Німеччина залишає відкритими двері для діалогу з Росією
Німеччина залишає відкритими двері для діалогу з Росією / Scanpix / Postimees.ru
Про це сказала федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю німецькому телеканалу Sat1, передає ИТАР-ТАСС.
За її словами, попри конфлікт в Україні, Росія може в будь-який час знову стати хорошим партнером Заходу.
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"Двері для переговорів залишаються відкритими", - наголосила Меркель.
За словами канцлера ФРН, вона продовжить підтримувати контакт з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Необхідно зберегти можливість діалогу", - наголосила Меркель.
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