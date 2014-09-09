В Омську з'явилися графіті з зображенням синьо-жовтого Криму (фото)

В Омську, що в Російській Федерації, на стінах будівель почали з'являтися зображення кримського півострова в кольорах українського прапора.

Про це повідомляє місцеве видання Омскпресс з посиланням на очевидців.

За повідомленням порталу "БК55", аналогічні зображення були помічені на Іртишській набережній на ділянці від "Каскаду" до ресторану "Океан". При цьому там же раніше красувалося графіті півострова в кольорах російського триколора з написом "Крим наш".

Читайте такожУ Петербурзі через проукраїнську позицію побили журналіста «Еха Москви»

Крім того, один з користувачів Instagram опублікував схожий малюнок, помічений у другому корпусі Омського державного університету.

Видання пов'язує появу малюнків з напливом переселенців з України. За даними Омскпресс, на сьогоднішній день в області зареєстровано 2 тис. 39 вимушених переселенців з України, 1 тис. 204 з них розміщені у 18 пунктах тимчасового перебування, а 513 вже мають посвідчення осіб, які одержали тимчасовий притулок.