В Омську з'явилися графіті з зображенням синьо-жовтого Криму (фото)
Очевидці повідомляють про численні малюнки на омських будівлях.
В Омську, що в Російській Федерації, на стінах будівель почали з'являтися зображення кримського півострова в кольорах українського прапора.
Про це повідомляє місцеве видання Омскпресс з посиланням на очевидців.
За повідомленням порталу "БК55", аналогічні зображення були помічені на Іртишській набережній на ділянці від "Каскаду" до ресторану "Океан". При цьому там же раніше красувалося графіті півострова в кольорах російського триколора з написом "Крим наш".
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Крім того, один з користувачів Instagram опублікував схожий малюнок, помічений у другому корпусі Омського державного університету.
Видання пов'язує появу малюнків з напливом переселенців з України. За даними Омскпресс, на сьогоднішній день в області зареєстровано 2 тис. 39 вимушених переселенців з України, 1 тис. 204 з них розміщені у 18 пунктах тимчасового перебування, а 513 вже мають посвідчення осіб, які одержали тимчасовий притулок.
Учась на омском истфаке, чувак был сталинистом.Потом сходил в армейку и поработал надзирателем в колонии.Теперь такой pic.twitter.com/oUjhI1mOUq
— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) September 5, 2014