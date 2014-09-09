Німці працюють понаднормово більше за інших жителів ЄС

Громадяни Німеччини працюють понаднормово більше за інших жителів ЄС.

Про це свідчать дані європейської статистики, повідомляє Українська правда із посиланням на Euractiv.

"У жодній країні єврозони немає такого дисбалансу між офіційним та фактичним робочим часом, як у Німеччині", - заявив єврокомісар з соціальної політики Ласло Андор.

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Окрім цього, за його словами, 60% цих робочих годин не оплачуються. Незважаючи на це, країна залишається конкурентоспроможною та норми європейського трудового законодавства у ній не порушуються, додав Андор.

Зазначимо, що у другому кварталі цього року вартість робочої сили в Німеччині стрімко зросла.

Найбільше робоча сила подорожчала у Латвії, Естонії та Румунії. Натомість на Кіпрі, у Хорватії та Італії її вартість знизилася.