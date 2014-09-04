У Міноборони спростовують інформацію про відмову Німеччини лікувати військових із зони АТО

Так, 3 вересня українським англомовним виданням Kyiv Post було поширено інформацію провокаційного характеру, в якій з посиланням на директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковника медичної служби Віталія Андронатія повідомляється про нібито «відмову» лікарів Федеративної Республіки Німеччина лікувати важко поранених українських військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, всупереч попередній домовленості Президента України Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Міністерство оборони України офіційно заявляє, що зазначене інформаційне повідомлення є грубим перекручуванням фактів та містить ознаки відвертої дезінформації. «Слова» полковника медичної служби Віталія Андронатія, які наводяться в тексті, вирвані з контексту та не відповідають дійсності, тоді як решта змісту повідомлення є перекручуванням змісту його виступу на брифінгу 2 вересня 2014 року у Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь».

Водночас, у своїх виступах у Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» (о 9.00 02.09.2014) та в прямому ефірі на «Телеканалі 112» (о 21.15 03.09.2014) директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій висловив вдячність уряду Німеччини за надану українським військовослужбовцям медичну допомогу, високо оцінив організацію процесу добору пацієнтів для лікування німецькою стороною та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю в цій галузі.

Необхідно зазначити, що одним із авторів даного інформаційного повідомлення є російський журналіст, кореспондент англомовного російського видання «The Moscow Times».

Міністерство оборони України звертається до видання з вимогою спростувати цю інформацію та закликає журналістів поширювати виключно перевірену інформацію, отриману з офіційних джерел, і чітко виокремлювати подібного роду «інформаційні вкиди», які з’являються в інформаційному просторі в ході інформаційної війни з метою посіяти паніку та підірвати довіру населення до керівництва держави та Збройних Сил України.