Ющенко звернеться до міністрів держав ЄС і Чорноморського регіону
19:00, 13 лютого 2008Світ
712 0
Зустріч відкривається завтра
У четвер, 14 лютого, о 10.00 у приміщенні готелю «Прем’єр-Палац» (бульвар Т. Шевченка, 5) Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у офіційному відкритті Зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС і держав Чорноморського регіону.
Як повідомляє прес-служба глави держави, основною метою зустрічі є обговорення подальшого розвитку співробітництва між ЄС та державами Чорноморського регіону з урахуванням Комюніке Європейської Комісії «Чорноморська взаємодія – нова регіональна ініціатива».
Співорганізаторами заходу виступають Україна (як приймаюча сторона), Єврокомісія та Словенія (як країна, головуюча в ЄС під час проведення міністерської зустрічі).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter