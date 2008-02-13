Ющенко звернеться до міністрів держав ЄС і Чорноморського регіону

У четвер, 14 лютого, о 10.00 у приміщенні готелю «Прем’єр-Палац» (бульвар Т. Шевченка, 5) Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у офіційному відкритті Зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС і держав Чорноморського регіону.

Як повідомляє прес-служба глави держави, основною метою зустрічі є обговорення подальшого розвитку співробітництва між ЄС та державами Чорноморського регіону з урахуванням Комюніке Європейської Комісії «Чорноморська взаємодія – нова регіональна ініціатива».

Співорганізаторами заходу виступають Україна (як приймаюча сторона), Єврокомісія та Словенія (як країна, головуюча в ЄС під час проведення міністерської зустрічі).