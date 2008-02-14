Путін: ви що хочете, щоб я землю їв із горщика з квітами?

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з журналістами заявив, що деномінації російського рубля немає в планах Центробанку РФ, і не буде. У відповідь на зауваження преси про те, що, мовляв, багато хто каже про майбутні неприємності для російської економіки, Путін заявив: «Вони брешуть, не вірте». Журналіст перепитав, чи може особисто Президент ручатися в цьому. «Ви що хочете, щоб я землю їв із горщика з квітами?» - відрізав Путін.

«Немає ніякої необхідності економічної (проводити деномінацію – ред.)... Навіть у голові немає такого... Ані у Центрального банку, ані у Президента...» Під час цієї відповіді Путін помітно запинався. Чи то не чекав, що від нього зажадають особистих гарантій, чи то насправді був не готовий відповідати на питання про ймовірну деномінацію рубля.