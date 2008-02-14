Путін: ви що хочете, щоб я землю їв із горщика з квітами?

12:41, 14 лютого 2008
Світ
1982 0

Деномінації рубля не буде?

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з журналістами заявив, що деномінації російського рубля немає в планах Центробанку РФ, і не буде. У відповідь на зауваження преси про те, що, мовляв, багато хто каже про майбутні неприємності для російської економіки, Путін заявив: «Вони брешуть, не вірте». Журналіст перепитав, чи може особисто Президент ручатися в цьому. «Ви що хочете, щоб я землю їв із горщика з квітами?» - відрізав Путін.

«Немає ніякої необхідності економічної (проводити деномінацію – ред.)... Навіть у голові немає такого... Ані у Центрального банку, ані у Президента...» Під час цієї відповіді Путін помітно запинався. Чи то не чекав, що від нього зажадають особистих гарантій, чи то насправді був не готовий відповідати на питання про ймовірну деномінацію рубля.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter