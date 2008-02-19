Пасажирський автобус зіткнувся з бензовозом: 15 загиблих
09:16, 19 лютого 2008Світ
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Трагедія у китайській провінції
Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом у центральній китайській провінції Хунань у понеділок загинули 15 чоловік, ще 25 дістали поранення, передає ІТАР-ТАСС.
Автобус врізався в задню частину машини з пальним, що привело до вибуху горючої суміші, яка перевозилася в ній. Полум`я перекинулося на ще три автомобілі, що також знаходилися на місці катастрофи. Всім постраждалим надається медична допомога, передає Сіньхуа, не наводячи подробиць про причини ДТП.
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