Пасажирський автобус зіткнувся з бензовозом: 15 загиблих

Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом у центральній китайській провінції Хунань у понеділок загинули 15 чоловік, ще 25 дістали поранення, передає ІТАР-ТАСС.

Автобус врізався в задню частину машини з пальним, що привело до вибуху горючої суміші, яка перевозилася в ній. Полум`я перекинулося на ще три автомобілі, що також знаходилися на місці катастрофи. Всім постраждалим надається медична допомога, передає Сіньхуа, не наводячи подробиць про причини ДТП.