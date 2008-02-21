Американці влаштували овацію Обамі, який висякався (фото)

Кандидат у претенденти на посаду президента США від Демократичної партії Барак Обама в середу зірвав аплодисменти залу, сякаючись під час передвиборчого виступу в Техасі, повідомляє видання The Swamp.

Обама, який застудився напередодні виступу, не став відміняти зустріч з виборцями в Далласі. Проте через півгодини виголошування промови він зробив паузу і сказав: "Секундочку, я зараз висякаюся".

Дістав хустку і на очах у публіки спустошив свій ніс.

Зал Reunion Arena, що вміщає 17 тисяч чоловік, одразу вибухнув аплодисментами.

Незважаючи на застуду, голос Обами звучав як завжди твердо. Проте в найближчий день його розпорядок дня буде полегшеним. Кандидат в президенти збирається відпочити і набратися сил перед участю в чергових дебатах з Хілларі Клінтон - його основною суперницею в Демократичній партії.

Останнім часом Обама здобуває одну за одною перемоги над Клінтон у праймериз і кокусах, які проходять по всій краї,ні відзначає Лента.ру.

Багато спостерігачів вважають, що ключовим днем в сутичці двох кандидатів стане 4 березня, коли попередні вибори у демократів пройдуть в штатах Вермонт, Огайо, Род-Айленд і Техас.