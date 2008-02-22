Президент Сербії скликав екстрені збори

Президент Сербії Борис ТАДІЧ скликав екстрені збори ради з національної безпеки країни у зв`язку із заворушеннями у Белграді напередодні ввечері, передає Газета.ru.

«Насильству немає прощення. Ніхто не може виправдати те, що сталося вчора», - сказав Президент Сербії.

В результаті вчорашніх безпорядків постраждали 130 чоловік, пошкоджені будівлі 8 посольств, а також магазини і ресторани. Поліція затримала близько 200 чоловік.