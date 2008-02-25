Хмарочос заввишки в милю з`явиться у Саудівській Аравії
06:50, 25 лютого 2008Світ
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Вартість грандіозного проекту - 10 млрд. доларів
Хмарочос заввишки в милю зведуть в Саудівській Аравії найближчим часом.
Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», він з`явиться в місті Джидда, яке є економічною столицею королівства. Вартість цього грандіозного проекту - 10 млрд. доларів, пише місцева преса.
На даний час найвища будівля на планеті – це Дубайська башта, вона будується в Об`єднаних Арабських Еміратах. Її висота – понад 500 м.
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