6 дипломатів заявляють, що президента Вірменії обрали нечесно

Ще шестеро високопосадовців МЗС Вірменії висловили "обурення порушеннями, допущеними в ході президентських виборів 19 лютого", передає в неділю ИА REGNUM.

Як йдеться в заяві співробітників зовнішньополітичного відомства, порушення і фальсифікації в ході виборчого процесу "кидають тінь на волю народу Вірменії і не дозволяють провести цивілізовані, справедливі і вільні президентські вибори". Автори заяви вимагають «негайно зробити кроки у напрямі реалізації пропозицій міжнародних спостережницьких місій і інших авторитетних організацій».

Підписи під заявою поставили прес-секретар, начальник управління преси і інформації Володимир Карапетян, начальник відділу ООН управління міжнародних організацій Варсенік Багдасарян, начальник відділу НАТО, управління контролю за озброєннями і міжнародної безпеки Марта Айвазян, радник управління країн Європи Аракел Семірджян і третій секретар відділу Південної Америки управління країн Америки Елен Петеян.

Раніше повідомлялося, що президент Вірменії Роберт Кочарян за підтримку опозиції і першого президента країни Левона Тер-Петросяна звільнив заступника міністра закордонних справ Вірменії Армена Байбурдяна, посла Вірменії в Італії, Іспанії і Португалії Рубена Шугаряна, посла Вірменії в Казахстані і Киргизії Льовона Хачатряна і радника-посланника посольства Вірменії в Молдові і на Україні Разміка Хумаряна.

Крім того, у суботу був підписаний указ про звільнення заступника генпрокурора Вірменії Гагіка Джангіряна, який виступив на підтримку Тер-Петросяна, який програв недавні вибори, але що відмовляється визнати поразку.

Лента.ру