КНДР запустила дві ракети малої дальності у бік Японського моря

КНДР у неділю вранці запустила у бік Японського моря дві ракети малої дальності, які пролетіли приблизно 500 км. Про це повідомив японський уряд, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У зв'язку з ракетними стрільбами Токіо висловив Пхеньяну протест. Відповідна нота була направлена північнокорейській стороні через дипломатичне представництво Японії в Пекіні.

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У свою чергу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наказав відповідним відомствам "організувати збір всієї необхідної інформації у співпраці з усіма зацікавленими країнами, включаючи США та Південну Корею".

Глава японського уряду також доручив підтвердити безпеку всіх авіа - і морських судів, що знаходилися на момент запуску ракет у цьому регіоні, а також забезпечити оперативне і точне надання інформації щодо населення.

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З початку 2014 року КНДР здійснила не менше шести запусків балістичних ракет і більше десяти - ракет малої дальності.