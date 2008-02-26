Держдеп США: Косово вже ніколи не буде частиною Сербії
08:58, 26 лютого 2008Світ
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Америка спробує порозумітися з Росією
Косово вже ніколи не буде частиною Сербії, вважає держдепартамент США.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив журналістам представник держдепартаменту США Том КЕЙСІ.
"Ми маємо намір продовжувати намагатися працювати з росіянами і сербами з цього (питання – УНІАН), проте, я думаю, сьогодні всім має бути ясно, що Косово вже ніколи не буде знову частиною Сербії", - сказав він.
У той же час Білий дім виключає можливість возз`єднання сербських районів Косово із Сербією. "Не думаю, щоб можна було якимсь анклавам відмовитися від незалежності", - повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Дана ПЕРІНО.
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