Держдеп США: Косово вже ніколи не буде частиною Сербії

Косово вже ніколи не буде частиною Сербії, вважає держдепартамент США.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив журналістам представник держдепартаменту США Том КЕЙСІ.

"Ми маємо намір продовжувати намагатися працювати з росіянами і сербами з цього (питання – УНІАН), проте, я думаю, сьогодні всім має бути ясно, що Косово вже ніколи не буде знову частиною Сербії", - сказав він.

У той же час Білий дім виключає можливість возз`єднання сербських районів Косово із Сербією. "Не думаю, щоб можна було якимсь анклавам відмовитися від незалежності", - повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Дана ПЕРІНО.