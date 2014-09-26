На телебаченні КНДР показали Кім Чен Ина, який кульгає

Про це повідомило японське агентство Radio Press, яке веде перехоплення і аналіз передач засобів масової інформації КНДР.

Сюжет, показаний 25 вересня, супроводжувався словами диктора про те, що "маршал, незважаючи на недугу, продовжує, як потік полум'я, йти по шляху керівництва народом". Повідомлялося також, що цей запис було зроблено в липні.

Як пише ИТАР-ТАСС, демонстрація якого-небудь нездоров'я лідера КНДР вкрай незвичайна для пхеньянських засобів масової інформації.

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У Токіо звертають також увагу на те, що Кім Чен Ин був відсутній на сесії Верховного народного зібрання (парламенту) КНДР, що відбулася 25 вересня.