Обама згадав про Україну у зверненні до американців

«Сполучені Штати, як і раніше, є силою, що стабілізує ситуацію у світі», - заявив Обама. Він сказав, що «американське лідерство є однією з констант у нестабільному світі».

Обама відзначив, що Сполучені Штати мобілізовані на розв’язання найбільш нагальних світових проблем. Він підкреслив провідну роль Америки в мобілізації світової спільноти і здійсненні міжнародної кампанію з метою «порушити життєздатність і зрештою знищити» радикальне угруповання «Ісламська держава», передає Радіо Свобода.

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Американський лідер також нагадав про роль своєї країни в об’єднанні глобальних зусиль із приборкання «російської агресії в Україні».

Обама вказав і на дії США щодо стримування та боротьби з епідемією лихоманки ебола в Західній Африці, яка від грудня 2013 року забрала більше трьох тисяч життів.

Американський президент сказав, що люди всього світу чекають від США лідерства. «Ми приймаємо цю відповідальність», – наголосив Обама.