На Берлінському марафоні встановлено світовий рекорд (фоторепортаж)

Про це повідомляється на офіційній сторінці змагань у Twitter.

Читайте такожДвоє українців потрапили до шістки кращих марафону у спортивній ходьбі на ЧЄПопередній світовий рекорд (2:03.23) було встановлено рік тому іншим представником Кенії Уїлсоном Кіпсангом, причому також на Берлінському марафоні, повідомляє РІА «Новості».

Другим сьогодні в забігу фінішував кенієць Еммануель Мутаї (2:03.13), третє місце посів Абера Кума з Ефіопії (2:05.56).