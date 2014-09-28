На Берлінському марафоні встановлено світовий рекорд (фоторепортаж)
14:01, 28 вересня 2014Світ
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Кенієць Денніс Кіметто переміг на Берлінському марафоні, встановивши світовий рекорд, - 2 години 2 хвилини 57 секунд.
REUTERS
Про це повідомляється на офіційній сторінці змагань у Twitter.
Читайте такожДвоє українців потрапили до шістки кращих марафону у спортивній ходьбі на ЧЄПопередній світовий рекорд (2:03.23) було встановлено рік тому іншим представником Кенії Уїлсоном Кіпсангом, причому також на Берлінському марафоні, повідомляє РІА «Новості».
Другим сьогодні в забігу фінішував кенієць Еммануель Мутаї (2:03.13), третє місце посів Абера Кума з Ефіопії (2:05.56).
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