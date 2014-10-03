У Пентагоні не знають, скільки часу займе боротьба з "Ісламською державою" в Іраку

"Я не знаю, скільки (часу буде потрібно)", - сказав у четвер на прес-конференції глава Пентагону Чака Гейґела. Питання було поставлене на його спільної прес - конференції з міністром оборони Франції Жан-Ів Ле Дрианом.

Читайте такожСША розпочали нову серію авіаударів по Сирії

Хейгела запитали не тільки про авіаудари, але і про підготовку іракських військ американськими фахівцями, передає ИТАР-ТАСС.

Міністр нагадав, що зараз США перебувають "у процесі створення ефективної коаліції", яка і покликана перемогти ІД в Іраку і Сирії. Він уточнив, що в неї вже хочуть увійти 40 країн. "Всі вони будуть брати участь у певній мірі", - пояснив Гейґела. Проте, за його ж словами, швидкої переможної війни не буде. "Це не легко, це складно", - визнав він.