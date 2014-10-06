Французький суд відмовився звільняти Мухтара Аблязова з-під варти

За словами голови слідчої палати суду Люка Фонтена, захист не надав гарантій того, що Мухтар Аблязов в разі звільнення не сховається від правосуддя, повідомляють РІА Новини.

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Нагадаємо, казахстанкий бізнесмен був затриманий у Франції 31 липня 2013 року і з тих пір знаходиться під вартою. Раніше французька юстиція двічі відмовляла у задоволенні прохань про вихід бізнесмена на свободу.

Як повідомляв УНІАН, видачі Мухтара Аблязова домагаються одночасно Київ, Москва і Астана. У 2009 році в Казахстані щодо нього було висунуто звинувачення у розкраданні коштів у великих розмірах. В Україні, за даними правоохоронних органів, бізнесмен здійснив нелегальні операції на суму $400 млн., А в Росії його звинувачують у фінансових махінаціях на суму близько $5 млрд.