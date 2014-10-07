ЄП схвалив кандидатуру екс-прем'єра Естонії на пост віце-президента ЄК

Під час слухань, що проходили в понеділок ввечері протягом трьох годин, члени Європарламенту задавали Ансипу питання, що стосуються в основному майбутнього цифрової сфери. Ансип відповів на всі питання, зробивши особливий акцент на важливості захисту особистих даних, ІТ-освіти, а також правового регулювання в сфері цифрових технологій.

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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Естонське телебачення.

Він також говорив про впровадження програмування в шкільну освіту, про мобільні технології майбутнього, про АСТА (Торговельна угода з боротьби з контрафактною продукцією) і проблемах пошукових систем в інтернеті.

Ансип очолював уряд Естонії з 2005 по 2014 роки. Він встановив абсолютний рекорд перебування на посаді глави кабінету міністрів після відновлення незалежності Естонії в 1991 році. У травні нинішнього року екс-прем'єр був обраний депутатом Європарламенту.