Курдські протести: Туреччина ввела комендантську годину в шести провінціях

Під час масових акцій протестів курдів загинули вже 14 людей, ще кілька десятків постраждали, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

«Протестувальники повинні залишити вулиці або ситуація матиме непередбачені наслідки. Насильство не залишиться без відповіді», - цитує «Синьхуа» міністра внутрішніх справ Туреччини Эфкана Ала.

Під час сутичок, які почалися 6 жовтня по всій країні, демонстранти громили магазини, закидали поліцію, будівлі та автомобілі камінням і пляшками із запальною сумішшю. У відповідь співробітники правоохоронних органів застосували водомети і сльозогінний газ.

Читайте такожКурди ведуть вуличні бої з ісламістами у Кобані7 жовтня близько 100 протестувальників курдів увірвалися в будівлю Європарламенту в Брюсселі, вимагаючи від країн ЄС активніше включитися в боротьбу з бойовиками «Ісламської держави». 6 жовтня курдські активісти влаштували акцію протесту в нідерландському парламенті в Гаазі. Десятки активістів увірвалися в будівлю з плакатами «Припиніть бездіяльність, підтримайте Кобані».

Протестні акції курдів пов'язані з тим, що ісламісти практично захопили місто Кобані, що розташоване на кордоні з Туреччиною і вважається столицею курдської автономії. Бойовики з допомогою танків і артилерії тримали його в облозі близько трьох тижнів. Курди, які обороняють місто, попросили у міжнародній коаліції сухопутну допомогу, назвавши авіаудари по позиціях бойовиків неефективними.