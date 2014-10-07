У сирійському Кобані біля кордону з Туреччиною тривають бої між курдами та "Ісламською державою"

Бойовикам, яким протистоять курдські бійці, вдалося захопити декілька будівель, повідомляє Радіо Свобода.

Тепер вони контролюють околиці з трьох боків Кобані, яке на півночі межує з Туреччиною. Напередодні бойовики захопили стратегічні позиції на східній межі міста.

За повідомленнями ЗМІ, турецькі військові перешкоджають курдам-жителям Кобані втікати до південно-східної Туреччини.

За словами очевидців, протягом ночі над Кобані було чути звук від винищувачів сил міжнародної коаліції під керівництвом США, які здійснювали удари по східних і південно-східних околицях міста.

Читайте такожКурди ведуть вуличні бої з ісламістами у КобаніВодночас курдські бійці заявили, що авіаудари не привели до відступу бойовиків.

Раніше курди закликали очолювану США міжнародну коаліцію, що протистоїть угрупованню «Ісламська держава» активізувати повітряні удари, щоб запобігти втраті контролю над містом Кобані. Курдські сили стверджують, що завдані минулого тижня удари виявилися недостатніми.

Наступ бойовиків «Ісламської держави», який розпочався три тижні тому, змусив понад 185 тисяч цивільних втікати через кордон до Туреччини, повідомив прем’єр-міністр цієї країни Ахмет Давутоглу.