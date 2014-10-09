Сьогодні назвуть лауреата Нобелівської премії з літератури: фаворитом вважають кенійця

Шведська королівська академія оголосить у четвер ім’я лауреата Нобелівської премїї 2014 року з літератури.

Торік цю премію здобула автор повістей і оповідань із Канади Еліс Мунро. Серед тих, кому пророкують перемогу тепер, є автор журналістських розслідувань із Білорусі Світлана Алексієвич, а також хорватський письменник і есеїст Дубравка Уґрешич, повідомляє Радіо Свобода. Кенійський письменник Нґуґі ва Тіонґ’О залишається фаворитом у котируваннях букмекерів, випереджаючи відомого японського автора Харукі Муракамі.

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