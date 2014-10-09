У Новосибірську скасували лекцію Макаревича про красу

Про це повідомляють організатори лекції.

"Ми з неймовірним жалем змушені повідомити про те, що «Відкрита лекція» Андрія Макаревича і «Відкриті семінари» Єлизавети Глінки та Сергія Єніколопова 28-29 жовтня не будуть проведені в Технопарку Академмістечка. У нас немає претензій до керівництва Технопарку, ми знаємо і розуміємо, що на них чинився тиск", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМакаревич звернувся до Путіна з проханням "припинити шабаш" - російські ЗМІЗа словами організаторів, це не перший майданчик Новосибірська, який відмовляє їм у проведенні заходу, посилаючись на заклопотаність «суспільно-політичною ситуацією в країні.

"Ми не поділяємо такої заклопотаності, вважаючи, що лекція на тему «Що таке краса» та семінари «Як допомагати тим, чию точку зору не поділяєш» і «Про природу людської агресії» можуть принести лише користь. Саме тому ми досі не виносили сміття з хати і не розповідали про проблеми, з якими зіткнулися в Новосибірську", - повідомляють організатори.

Нагадаємо, у Росії після виступів Макаревича в підтримку України і концерту перед біженцями на Донбасі розгорнулося масштабне цькування співака в ЗМІ, що супроводжується скасуванням його концертів по всій країні.