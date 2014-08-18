У Держдумі пропонують позбавити Макаревича нагород за "співпрацю з фашистами"

Як заявив депутат від «Єдиної Росії» Євген Федоров, «Макаревич давно співпрацює з фашистами. Цей вибір він зробив досить давно, ще коли перейшов на бік ворогів Російської Федерації».

Сам Макаревич вважає, що його немає за що позбавляти державних нагород, пише Дождь.

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«Що я такого зробив, що повинен відмовитися від державних нагород? Якщо я дійсно щось зробив не так, я їх із задоволенням поверну, але мені абсолютно нема чого виправдовуватися», - сказав Андрій Макаревич.

За словами музиканта, він не вбачає в своїх діях нічого антиросійського або фашистського.

«Я поїхав і зіграв концерт для біженців, дітей з Донецька та Луганська. Я не грав і не хочу грати для військових», - сказав лідер «Машини часу». Він додав, що 7 вересня виступив у Москві на благодійному концерті в підтримку українських біженців.

Минулого тижня Андрій Макаревич відвідав місто Слов'янськ та селище Семенівка (Донецька область України), а також дав концерт у Святогірську, де розміщені біженці зі сходу країни.

Раніше музикант неодноразово висловлював скептичне ставлення до подій довкола Криму, який був приєднаний до Росії в березні за підсумками псевдореферендума, що проходив на фоні присутності в регіоні російських військ.