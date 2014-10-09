Названі дата та місце розмови Лаврова та Керрі про Україну

"Розраховуємо, що розмова вийде конструктивним, - підкреслив дипломат. - Будуть обговорюватися актуальні двосторонні відносини та гарячі теми міжнародного порядку денного, включаючи українську кризу".

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"Крім того, планується зустріч з французьким колегою Лораном Фабіусом", сказав Лукашевич, передає ТАСС.

Як повідомила раніше глава прес-служби Держдепу Джен Псакі, 12 жовтня Держсекретар прибуде в Каїр для участі в конференції, присвяченій відновленню сектора Газа. Після цього Керрі відправиться в Париж на зустріч з міністром закордонних справ Лораном Фабіусом, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, а також з іншими партнерами.