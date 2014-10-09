Названі дата та місце розмови Лаврова та Керрі про Україну
20:09, 09 жовтня 2014Світ
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Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі зустрінуться 14 жовтня в Парижі, на переговорах обговорять двосторонні відносини і ситуацію навколо України. Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.
REUTERS
"Розраховуємо, що розмова вийде конструктивним, - підкреслив дипломат. - Будуть обговорюватися актуальні двосторонні відносини та гарячі теми міжнародного порядку денного, включаючи українську кризу".
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"Крім того, планується зустріч з французьким колегою Лораном Фабіусом", сказав Лукашевич, передає ТАСС.
Як повідомила раніше глава прес-служби Держдепу Джен Псакі, 12 жовтня Держсекретар прибуде в Каїр для участі в конференції, присвяченій відновленню сектора Газа. Після цього Керрі відправиться в Париж на зустріч з міністром закордонних справ Лораном Фабіусом, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, а також з іншими партнерами.
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