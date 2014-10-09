Естонія закупить у США протитанкові ракетні системи на $ 55 мільйонів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу естонського міністерства оборони.

Держдепартамент США схвалив план продажу балтійській республіці 350 ПТРК на суму 55 млн дол. Рішення має бути ще затверджене конгресом.

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"Оснащення нашої армії сучасними протитанковими системами сприятиме зміцненню обороноздатності Естонії", - заявив глава військового відомства Свен Міксер. Він висловив надію на те, що контракт буде укладений до кінця 2014 року.

Закупівлі ПТРК Javelin здійснюються Таллінном в рамках плану військового будівництва на період до 2020 року, що передбачає посилення протитанкової оборони і придбання нових протитанкових ракетних систем третього покоління.