США і Туреччина відправлять в Анкару військових на переговори з "Ісламською державою"
07:52, 10 жовтня 2014Світ
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США спільно з Туреччиною відправлять військову групу в Анкару для переговорів з представниками угруповання "Ісламської держави".
REUTERS
Про це повідомляє kommersant.ru з посиланням на Agence France-Presse. "Спільна військова група відвідає Анкару наступного тижня для того, щоб налагодити військові канали", - зазначила прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі.
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Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглузаявив, що його країна не буде починати військову операцію в Сирії без підтримки інших країн.
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