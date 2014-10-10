США і Туреччина відправлять в Анкару військових на переговори з "Ісламською державою"

Про це повідомляє kommersant.ru з посиланням на Agence France-Presse. "Спільна військова група відвідає Анкару наступного тижня для того, щоб налагодити військові канали", - зазначила прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі.

Читайте також"Ісламська держава" погрожує Путіну звільнити Чечню і весь Кавказ

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглузаявив, що його країна не буде починати військову операцію в Сирії без підтримки інших країн.