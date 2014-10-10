Вірменія приєдналася до Євразійського союзу
17:57, 10 жовтня 2014Світ
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Вірменія приєдналася до договору про Євразійський економічний союз (ЄАЕС).
Президент Вірменії підписав договір / Фото УНІАН
Відповідна угода була підписана в Мінську на засіданні Вищої євразійської економічної ради, повідомляє Армінфо.
«Сьогодні Вірменія готова до роботи на рівних з Росією, Білоруссю і Казахстаном умовах. Сподіваємося, що вже в перші 1-2 роки ми побачимо позитивне макроекономічне зростання. Після зняття митних і адміністративних бар'єрів ця тенденція має зміцнитися. Ми вважаємо, що збільшаться реальні доходи населення, ВВП і підвищиться рівень зайнятості», - заявив з цього приводу президент Росії Володимир Путін.
Нагадаємо, Вірменія під тиском Росії відмовилася від європейського вектора інтеграції і взяла курс на приєднання до російських структур.
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