Цукерберг і його дружина жертвують 25 млн дол. на боротьбу з Еболою

01:09, 15 жовтня 2014
Світ
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Головний виконавчий директор Facebook Inc. Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан пожертвують 25 млн дол. на боротьбу з лихоманкою Ебола

REUTERS

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

За словами Цукерберга, гроші будуть передані Центру з контролю і профілактики захворювань - підрозділу міністерства охорони здоров'я США.

За словами Цукерберга, якщо не взяти під контроль поширення захворювання найближчим часом, то вірус може викликати довготривалу світову кризу в галузі охорони здоров'я, з якими доведеться боротися десятиліттями, як з ВІЛ або поліомієлітом.

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Цукерберг підкреслив, що виділені кошти зможуть у найкоротші терміни посилити роботу експертів, спрямовану на запобігання епідемії.

публікаціяMark Zuckerberg.
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