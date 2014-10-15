Цукерберг і його дружина жертвують 25 млн дол. на боротьбу з Еболою
01:09, 15 жовтня 2014Світ
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Головний виконавчий директор Facebook Inc. Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан пожертвують 25 млн дол. на боротьбу з лихоманкою Ебола
REUTERS
Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.
За словами Цукерберга, гроші будуть передані Центру з контролю і профілактики захворювань - підрозділу міністерства охорони здоров'я США.
За словами Цукерберга, якщо не взяти під контроль поширення захворювання найближчим часом, то вірус може викликати довготривалу світову кризу в галузі охорони здоров'я, з якими доведеться боротися десятиліттями, як з ВІЛ або поліомієлітом.
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Цукерберг підкреслив, що виділені кошти зможуть у найкоротші терміни посилити роботу експертів, спрямовану на запобігання епідемії.
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