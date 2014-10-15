Росія побудує в Білорусі авіабазу для своїх винищувачів

Про це заявив головнокомандувач військово-повітряних сих (ВПС) Росії Віктор Бондарєв, передає Deutsche Welle.

"Авіабаза ВПС Росії в Білорусі буде створена в 2016 році. Там базуватимуться винищувачі Су-27", - сказав він.

За його словами, російські літаки базуватимуться в Бобруйську на військовому аеродромі, для якого вже підготували технічне завдання на реконструкцію. Кілька винищувачів Су-27 ВПС Росії також розміщені на іншому білоруському аеродромі - у Барановичах.

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Раніше повідомлялося, що на авіабазі в Бобруйську мали розміщуватися винищувачі, здатні нести ракетно-бомбове озброєння і завдавати удари по наземних цілях в радіусі півтора тисяч кілометрів від аеродрому. На думку експертів, така техніка призначена не стільки для посилення протиповітряної оборони Росії і Білорусі, скільки для демонстрації сили поблизу кордонів з країнами НАТО.

Регулярні обльоти російською авіацією білоруської території почалися вже цього року. За взаємною домовленістю між Мінськом та Москвою, у Білорусі знаходяться від чотирьох до десяти винищувачів Су-27, які, за повідомленням міноборони Росії, "несуть бойове чергування, забезпечуючи протиповітряну оборону і недоторканність повітряного простору союзної держави".