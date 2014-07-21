РФ перекидає до Краснодарського краю 20 винищувачів з Уралу та Сибіру

Фронтові бомбардувальники Су-24М і винищувачі-перехоплювачі Міг-31БМ відпрацюють застосування високоточної зброї в ході навчань над Чорним морем і на полігоні Ашулук, повідомляє прес-служба ЦВО. Про це йдеться в прес-релізі, отриманому редакцією «Ленти.ру».

За сценарієм навчань більше 20 літаків з авіаційних баз, розташованих в Челябінській області і Красноярському краї, здійснять безпосадочний переліт дальністю від 2 до 4 тисяч кілометрів на оперативний аеродром в Краснодарському краї. В дорозі льотчики двічі здійснять дозаправку бойових літаків у повітрі за допомогою літаючих танкерів Іл-78.

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В ході навчань в акваторії Чорного моря та на полігоні Ашулук в Астраханській області льотчики будуть використовувати керовані ракети «повітря-повітря» а також авіабомби і ракети «повітря-земля». В ході навчань відпрацьовуватиметься взаємодія з літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50.