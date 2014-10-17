У Південній Кореї під час концерту 16 осіб загинули, провалившись у вентиляційну шахту

У передмісті Сеула Соннаме (Південна Корея) 16 осіб загинули в результаті обвалення частини вентиляційної системи під час концерту. Як повідомило в п'ятницю агентство "Ренхап", ще 10 поранених знаходяться в критичному стані, повідомляє ТАСС.

Під час концерту більше 20 чоловік, намагаючись вибрати місце зручніше, всілися на металеву решітку вентиляційної шахти. Конструкція не витримала ваги, і люди впали в шахту глибиною 10 метрів.

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Концерт на відкритому повітрі, організований одним з місцевих театральних агентств, проходив у Технологічній долині Панге (Pangyo Techno Valley) і зібрав до 700 осіб.