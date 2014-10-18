Безпілотник США повернувся на Землю після секретної місії

Безпілотний космічний корабель ВПС США Boeing X-37B здійснив посадку на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, завершивши перебування на навколоземній орбіті, що тривала 22 місяці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Досі практично нічого невідомо про характер і цілі польоту секретного шатла, але виглядає, що на ньому розміщено розвідувальне обладнання.

Космічний корабель, який Пентагон офіційно називає "Експериментальний орбітальний апарат", був виведений на орбіту в грудні 2012 року.

Апарат X-37B здійснює вже третій за рахунком орбітальний політ, четвертий запланований на наступний рік.

Раніше Пентагон заявляв, що цей безпілотний корабель багаторазового використання розроблений для виконання розвідувальних завдань, які зазвичай доручають супутникам. Однак, на відміну від супутників, які мають порівняно недовгий термін служби і потім знищуються або покидають орбіту, такий корабель може використовуватися повторно і економити мільярди доларів військовому відомству.