Литва заявила про необхідність додаткових гарантій від НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю CNN, передає euplus.info. "Ми члени НАТО. У мене немає сумнівів щодо гарантій безпеки, які надаються нашими організаціями, нашим НАТО", - сказав він.

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"Але наші люди нервують, іноді відчувають невпевненість, і їм потрібно більше гарантій у зв'язку з ситуацією", - додав він.

Говорячи про кризу в Україні, литовський міністр також висловив переконання в необхідності посилити тиск на Росію шляхом розширення санкцій, і одночасно збільшити допомогу українському уряду. "Ми хочемо бачити безповоротний процес, щоб країна зробила вибір", - сказав Лінас Лінкявічюс.

При цьому він зазначив, що після зробленого вибору ЄС не може залишатися просто спостерігачем, "як на футбольному матчі", але повинен допомогти Києву.