Низці угорських чиновників та бізнесменів заборонений в'їзд в США

Про це заявив повірений у справах США в Угорщині Андре Гудфренд в інтерв'ю угорському державному телебаченню, передає DW.DE. При цьому дипломат не назвав конкретних імен.

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Андре Гудфренд в інтерв'ю висловився з незвичною прямотою, відзначає агентство dpa. "Тут є особи, точніше сказати представники істеблішменту і члени уряду, які розглядаються в США як невідповідні вимогам для в'їзду в країну", - заявив він.

За американськими законами, корумпованим урядовцям може бути заборонений в'їзд в США.

В угорських ЗМІ з'являються повідомлення, що мова йде про осіб з оточення прем'єр-міністра Віктора Орбана і високопоставлених чиновників з податкової служби. Як пише газета Napi Gazdaság, заборона може бути пов'язана з тим, що угорські фіскальні органи ведуть розслідування щодо діяльності низки американських фірм на території країни.

Новинний портал Hungarian Voice не виключає, що санкції можуть бути відповіддю США на політику зближення Угорщини з Росією. У свою чергу, видання Index.hu повідомляє про спроби вимагання у американських фірм, що працюють в Угорщині, з боку високопоставлених чиновників.

У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зажадав від Вашингтона надати докази звинувачень у корупції. Андре Гудфренд викликаний в МЗС для дачі пояснень.