У Швеції кораблі, вертольоти та сухопутні війська п'ятий день шукають іноземний підводний човен

Збройні сили Швеції вже п'ятий день шукають у Балтійському морі за 50 кілометрів від Стокгольма ймовірно російський підводний човен. Для цього були задіяні безпрецедентні сили: кораблі, вертольоти, сухопутні війська, пише ТСН.ua.

Розвідувальна операція почалася у п'ятницю, 17 жовтня. За даними шведських ЗМІ, які посилаються на джерела, близькі до розвідувальної операції, російська субмарина зазнала аварії та посилала сигнал лиха. Військові начебто перехопили аварійний радіосигнал до російського військово-морського штабу в Калінінграді на спеціальній частоті, яка використовується РФ у надзвичайних ситуаціях. Спершу російською мовою, згодом - зашифрований.

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У ВМС Швеції, які отримують повідомлення про невпізнаний об'єкт у територіальних водах країни та навіть фото від місцевих жителів, припускають, що мова може йти про міні-підводний човен або менше судно. Експерти припускають, що це може бути одна із найновіших російських міні-субмарин "Тритон НН", яка вміщує всього двох підводників, або "Піранья", у якій можуть розміститися 6 осіб.

Міноборони РФ спростовує інформацію про присутність свого судна біля берегів Швеції. Проте Росію видає підозріла поведінка кількох інших її суден. Так, із Фінської затоки у Балтійське море вийшов російський корабель "Професор Логачов" і зі швидкістю близько 18 км/год взяв курс у місце проведення пошуків. Раніше там уже знаходився російський танкер, який прямував з Санкт-Петербурга в Данію, але чомусь несподівано змінив курс і почав дуже дивні маневри в цьому районі.

Зазначимо, що пошук російського підводного човна відбувається на тлі напружених відносин скандинавських та балтійських країн з Росією. Так, минулого місяця Швеція заявила про порушення свого повітряного простору двома військовими літаками РФ, через що Росія отримала від сусідки ноту протесту.

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Загалом, за останній рік Росію не раз "ловили" на порушенні повітряного або водного простору країн. Тож ТСН.ua зібрав такі факти, які стали відомі широкому загалу.

Так, 23 квітня російський винищувач Су-27 впритул переслідував американський розвідник над Охотським морем між Росією та Японією. Того ж дня голландські винищувачі намагалися перехопити два російських бомбардувальника Ту-95, які порушили повітряний простір Нідерландів.

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4 липня неподалік від Аляски американські винищувачі перехопили чотири російських бомбардувальники, які увійшли у зону ідентифікації протиповітряної оборони США. Загалом, наприкінці липня - на початку серпня бомбардувальники РФ щонайменше 16 разів вторгалися у північно-західні зони ідентифікації ППО США. Зокрема, два російські бомбардувальники підлітали і до берегів Каліфорнії.

Минулого місяця у тій самій зоні, біля Аляски, військові літаки США перехопили шість російських літаків: два заправника Іл-78, два винищувача Міг-35 та два бомбардувальника "Ведмідь" Ту-95. Наступного день ще два Ту-95 потрапили у поле зору канадських ВПС.

Зазначимо, що ще навесні генерал ВПС США Герберт Карлайл пов'язав зростання військової діяльності Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з конфліктом з Україною, зокрема з анексією Криму.

Також у вересні два бомбардувальника РФ наблизилися до берегів Великобританії, після чого британські ВПС було піднято за тривогою.

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А перед тим, наприкінці серпня, вже Японія підняла в небо свої винищувачі для перехоплення стратегічних ракетоносців РФ.

Крім того, у серпні стало відомо, що чотири військові кораблі Росії були помічені у Балтійському морі неподалік від берегів Латвії, а над морем - чотири літаки. За даними Національних збройних сил країни, російські військові літаки, кораблі і підводні човни поблизу латвійських кордонів останнім часом з'являються регулярно.

Варто також згадати, що Росія постійно порушує повітряний кордон з Україною, відправляючи на нашу територію розвідувальні безпілотники та військові вертольоти. Також у серпні в Азовському морі поблизу Маріуполя було виявлено три катери "Мангуст", що належать береговій охороні РФ.