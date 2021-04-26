Відповідну ноту МЗС Румунії передало російській стороні 26 квітня 2021 року.

Міністерство закордонних справ Румунії висилає заступника військового аташе при посольстві Російської Федерації в Бухаресті Олексія Гришаєва.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на видання Digi 24.

В МЗС Румунії заявили, що діяльність Гришаєва суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року.

Відповідну ноту передано російській стороні 26 квітня 2021 року. Для цього на прохання міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску до МЗС викликали посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів.

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Автор: Олександр Топчій