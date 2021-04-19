Те, наскільки спритно нова адміністрація в Білому домі відреагує на об'єднану китайсько-російську загрозу, визначить нашу еру.

Президент Джо Байден має справу з жахливим сценарієм глобальних наслідків: Китай і Росія посилюють стратегічну співпрацю, націлену підірвати вплив США й придушити зусилля американського президента об'єднати демократичних союзників.

Це найважливіше і поки не усвідомлене випробування для лідерства Байдена, яке може стати визначальним для його президенства, - пише на сторінках CNBC президент Atlantic Council, журналіст і письменник Фредерік Кемп. Впродовж минулого тижня Росія і Китай одночасно посилювали свою військову активність і загрожували суверенітету України і Тайваню відповідно. Це ті дві країни, чия яскраво виражена незалежність - це образа для Москви і Пекіну. Однак, їхній суверенітет також лежить в центрі інтересів США і їхніх союзників.

Читайте такожSüddeutsche: Захід може зробити 5 речей, щоб запобігти новій війні в УкраїніНавіть якщо дії Москви і Пекіна не призведуть до військових вторгнень в Україну чи Тайвань, масштаби й інтенсивність їхніх військових кроків вимагає негайної уваги. Чиновники США і країн-союзників не нажилися відкинути можливість того, що Росія і Китай діляться розвідувальними даними, так само і дедалі більшу вірогідність, що вони все більше координують дії й стратегії.

"Російське стягування військ досягло точки, яка може забезпечити основу для обмеженого військового вторгнення. Це те, до чого не лише США, а й наші союзники повинні поставитися серйозно", - сказав Комітету Сенату з питань розвідки директор ЦРУ Вільям Барнс.

Щодо Китаю, то в щорічних "Оцінках загроз для США" від розвідувальних управлінь сказано: "Китай намагається використати сумніви в рішучості США в регіоні, підірвати демократію Тайваню і розширити вплив Пекіну". Також ЗМІ не звернули увагу на те, що звіт також застерігає про "дедалі більшу стратегічну співпрацю Росії з Китаєм з метою досягнення власних цілей".

Окремо виклики з боку Китаю і Росії були б не такими вже й страшними і під силу будь-якому президенту США. Але якщо країни почнуть діяти більш згуртовано і злагоджено, тоді ми побачимо історію з більшими наслідками, ніж в будь-якому шпигунському романі Тома Кленсі. Це той сценарій, для якого у США і їхніх союзників немає ані стратегії, ані спільного розуміння.

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" не може існувати, якщо Росія готує наступ проти УкраїниАвтор звертає увагу на публікацію в китайському виданні Global Times, яка часто служить рупором для влади в Пекіні. Це була редакційна стаття з заголовком: "Зв'язок між Китаєм і Росією поглиблюється в той час, як союзи США розвалюються". В статті йшлося: "Найбільш впливові двосторонні відносини в Євразії - це широке стратегічне партнерство між Китаєм і Росією для координації для нової ери". Стаття лише злегка приховувала погрози на адресу Японії й Південної Кореї.

"Китай і Росія розуміють вагу їхніх зв'язків. Чесно кажучи, жодна країна в регіоні не здатна вистояти проти Москви чи Пекіна, не кажучи вже про те, що вести битву проти обох держав одночасно. Йти на союз зі США, щоб протистояти Китаю і Росії, було б катастрофою для будь-якої країни", - йшлося в статті китайського видання.

У жовтні відповідаючи на запитання про можливість утворення формального військового альянсу з Китаєм російський президент Володимир Путін сказав: "Теоретично це цілком можливо". У всякому рані, немає нічого теоретичного в ескалації навколо України й Тайваню.

Впродовж останнього тижня Росія стягнула найбільшу кількість військ вздовж кордону України з часів анексії Криму в 2014 році. Український уряд повідомив, що Путін розгорнув біля східного кордону країни більше 40 тисяч солдатів нібито для "військових навчань" на два тижні.

Водночас, Китай почав частіше відправляти свої військові літаки в оборонну зону Тайваню, збільшивши кількість вторгнень до більш ніж 250 за поточний рік. Минулого понеділка китайські військові відправили 25 військових літаків до Тайваню. І це поки рекорд.

Читайте такожThe Guardian: Біля кордонів України і Тайваню зароджується світ з "1984" ОрвеллаАдміністрація Байдена цього тижня відповіла Путіну батогом в формі нових санкцій і пряником, яким стала пропозиція зустрітися. У вівторок Байден зателефонував Путіну, давши зрозуміти, що не шукає ескалації напруги з лідером, якого лише місяць тому назвав "вбивцею".

У середу Держсекретар Ентоні Блінкен стояв поряд з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Разом вони засудили російське стягування військ. А потім у четвер Білий дім оголосив про нові економічні санкції проти 38 російських суб'єктів, причетних до втручання у вибори й кібератак. Також Вашингтон вислав 10 російських дипломатів й заборонив фінансовим інститутам США торгувати державним боргом і бондами Росії.

Китайські вторгнення в небо над Тайванем почалися невдовзі після того, як Держдепартамент ослабив правила для контактів чиновників уряду США з владою на острові. Блінкен сказав, що адміністрація занепокоєна "дедалі більш агресивними діями" Китаю і прагне подбати, щоб Тайвань "був здатен захистити себе". США продемонстрували нову підтримку острову, відправивши неофіційну делегацію з колишніх сенаторів і двох екс-заступників Держсекретаря.

Але це драматичне протистояння великих держав почалося в найгірший час для адміністрації Байдена, яка не пропрацювала ще й 100 днів. Цілком можливо, що Володимир Путін і Си Цзиньпін намагаються саме цим і скористатися: здобути перевагу, перш ніж Байден зможе закріпити позиції, переглянувши політику й відновивши лідерські позиції. Ці події також ускладнюють втілення дбайливо складених планів американської адміністрації щодо методичної послідовності дій, розумно вказуючи на те, що оновлення США - це передумова для ефективного глобального лідерства.

Читайте такожWP: Сильні ВПС України і відключення від SWIFT зупинять наступ РосіїВодночас, адміністрації Байдена доводиться мати справу й з низкою інших зовнішньополітичних викликів одночасно: від оголошеного виведення військ США з Афганістану до зусиль з відновлення ядерних переговорів з Іраном, попри удар по центру зі збагачення ядерних матеріалів "Натаз".

Це забагато для будь-якого нового президента. Однак, спритність Байдена у вирішенні об'єднаного і дедалі більшого виклику з боку Росії й Китаю стане вирішальною для нашої ери.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань