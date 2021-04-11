Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб та держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови підтвердили підтримку України на тлі російських провокацій.
Вони засудили російську кампанію щодо дестабілізації ситуації в Україні.
"Великобританія та США рішуче виступають проти російської кампанії з дестабілізації України. Секретар Блінкен і я погодилися, що Росія повинна негайно зменшити напругу і виконувати міжнародні зобов'язання, на які погодилася в межах ОБСЄ. Наша підтримка суверенітету України є незмінною", - заявив Домінік Рааб на своїй сторінці у Twitter після розмови.
Читайте такожРосія в ОБСЄ відмовилася пояснювати стягування своїх військ до кордону з УкраїноюЗа словами Блінкена, вони "погодилися щодо важливості підтримки України на тлі односторонніх провокацій РФ".
На сайті Держдепартаменту США повідомляється, що сторони "наголосили на необхідності негайного припинення Москвою нарощування військової присутності та запальної риторики".
Підтримка від партнерів України на тлі провокацій РФ
- Раніше у Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти РФ через Україну.
- Франція закликала Росію надати через ОБСЄ пояснення мети пересування військ біля кордону з Україною.
- У Міністерстві закордонних справ Польщі розповіли, що стурбовані ескалацією активності російських військ біля кордону з Україною.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі загострення безпекової ситуації через дії Росії.
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