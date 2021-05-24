За інформацією компанії, розслідуванням інциденту займаються оборонні агентства Євросоюзу та НАТО.

Ірландська авіакомпанія Ryanair в новій заяві про примусову посадку її літака в Мінську назвала інцидент «актом повітряного піратства».

Оновлена заява опублікована в Twitter компанії.

«Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська вчора (23 травня), що було актом повітряного піратства», – йдеться в заяві.

За інформацією компанії, розслідуванням інциденту займаються оборонні агентства Євросоюзу і НАТО: «Ryanair повністю співпрацює з ними, і ми не можемо надавати подальші коментарі з міркувань безпеки».

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: подробиці

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Читайте такожRyanair у заяві про події у Мінську "не помітила" винищувач та арешт журналістаЛітак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Катерина Шварц