У своєму повідомленні авіакомпанія заявила, що повідомила про інцидент національним та європейським органам безпеки, і принесла вибачення пасажирам за затримку.

Авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про примусову посадку свого літака рейсом Афіни-Вільнюс в аеропорту Мінська за вказівкою білоруської влади.

Як повідомляє "Європейська правда" текст заяви містить неправдиві дані та не згадує про ключові обставини цього інциденту.

Видання зазначає, що прес-служба авіакомпанії зробила цю заяву через 40 хвилин після приземлення у Вільнюсі пасажирського літака рейсу FR4978, тобто на етапі, коли білоруська влада не контролювала ані сам літак, ані його екіпаж та пасажирів.

«Ryanair повідомив (про інцидент – ред.) відповідним національним та європейським органам безпеки, і ми щиро просимо вибачення у всіх постраждалих пасажирів за цю прикру затримку, яка була поза контролем Ryanair», – ідеться в повідомленні авіакомпанії.

Ryanair повторила інформацію влади Білорусі про те, що диспетчер "повідомив екіпаж про потенційну безпекову загрозу на борту та дав вказівку повернути до найближчого аеропорту, Мінська".

Видання зауважує, втім, що друга частина цього твердження є неправдою: на момент, коли літак почав змінювати курс за вказівкою диспетчерів, відстань від нього до Мінська було у 2-3 рази більшою, ніж до аеропорту призначення, що розташований на півдні Вільнюса.

Наразі у заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яке визнала білоруська влада, а також про те, що літак не знижувався під час прольоту над Білоруссю, як це буває зазвичай, хоча ці деталі набули значного розголосу.

Найбільше звертає на себе увагу те, що авіакомпанія у своїй заяві "не помітила" те, що у Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста й блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, та його дівчину.

Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара за його причетність до координації протестів проти Лукашенка. Також, як відомо, у Мінську лишилися та не стали продовжувати подорож четверо громадян Росії, зникнення яких перевізник також "не помітив".

"Всі пасажири були вивантажені з літака для його безпекової перевірки місцевою владою. Нічого неприйнятного не було знайдено, і влада дозволила виліт літака разом з пасажирами та екіпажем після приблизно 7 годин, проведених на землі", - йдеться у заяві. Чимало коментарів під твітом авіакомпанії з цього приводу дорікають їй через відсутність згадок про затримання її пасажирів.

Як передає Радіо Свобода, на замовчування факту зняття з літака білоруського журналіста Протасевича звернув увагу і польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський. Коментуючи повідомлення авіакомпанії, він зазначив, що вона не згадала важливих обставин інциденту.

«Не згадується про МіГ (літак Збройних сил Білорусі, який контролював зміну курсу пасажирського борту над територією Білорусі – ред.), білоруський КДБ (імовірну присутність співробітників спецслужб на борту – ред.) або про пасажира, якого залишили (в Мінську, тобто Романа Протасевича – ред.). Ганьба вам, Ryanair», – написав Сікорський у твітері.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Ірина Погоріла