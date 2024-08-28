Аліменти та насилля: мати дітей Дурова подала на нього до суду

ЗМІ дізналися, що бізнесмен відмовлявся платити аліменти дітям.

Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей Павла Дурова, вимагає у бізнесмена 150 тисяч євро на місяць аліментів і звинуватила в насильстві над дитиною.

Як повідомляє Forbes, перший позов за несплату аліментів проти Дурова з'явився у березні 2023 року. У матеріалах справи сказано, що Павло застосовував насильство до них із Болгар молодшому сину. У матеріалах справи описано п'ять інцидентів за 2021-2022 роки, які серйозно вплинули на здоров'я дитини.

Крім того, Болгар подала ще один позов про опіку над дітьми, Дуров його не заперечував. Обидві заяви було подано після того, як Дуров перестав виплачувати їй аліменти на дітей, повідомляє Forbes із посиланням на судові документи. У червні 2024 року жінка подала ще один цивільний позов про аліменти до Дурова.

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Затримання Дурова

Нагадаємо, гендиректора та засновника Telegram затримали у Франції ще 24 серпня. Йому закидають численні звинувачення в порушеннях роботи месенджера, серед яких тероризм, шахрайство та торгівля наркотиками.

Команда Telegram запевняє, що вони дотримуються законів Європейського союзу, а самому засновнику месенджера нічого приховувати.

Президент Франціїї Еммануель Макрон вже прокоментував затримання Дурова. За його словами, мова не йде про політичну справу, а судова система країни є повністю незалежною.

За даним ЗМІ, бізнесмена залишили під вартою до 28 серпня. Після цього правоохоронці або відпустять його, або висунуть йому звинувачення.

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